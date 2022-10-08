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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri'nin resmi açılış programında konuşuyor.
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Gündem

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

08.10.2022
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Balıkesir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen "Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuşuyor.

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