Dolar
18.19
Euro
18.16
Altın
1,727.05
ETH/USDT
1,452.30
BTC/USDT
19,832.00
BIST 100
3,148.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya’da 30 Ağustos Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

29.08.2022
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Kütayha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri ve Kütahya Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'nın Antalya'da orman yakma talimatı verdiği şüpheli adliyeye sevk edildi
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Teknik arıza nedeniyle yapılamayan Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri yeniden başladı
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Canan Kaftancıoğlu "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ifade verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: 2023 güçlü Türkiye’nin inşasını müjdelediğimiz milat olacak

İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankart davasında 4 sanığa beraat kararı, Yargıtaya götürülüyor

İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankart davasında 4 sanığa beraat kararı, Yargıtaya götürülüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi programında şehit ailelerine ve gazilere telefonla hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi programında şehit ailelerine ve gazilere telefonla hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet