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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu için düzenlenen cenaze törenine katılıyor
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

13.08.2022
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Çorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuşuyor.

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