CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuşuyor.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuşuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.