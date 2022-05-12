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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Spor Aşkı Engel Tanımaz” Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’nde konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ankara’da Veteriner Hekimler Birliği Kutlama Programı’nda konuşuyor
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuşuyor.

12.05.2022
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuşuyor.

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