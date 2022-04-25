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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı França ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

25.04.2022
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Fotoğraf: Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğiz." dedi.

 

"15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi'yle ilgili çalışmalarda sona gelindi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bundan sonra milletimizin temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha göstermeyeceğimizi açıkça ilan ediyorum." 

15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi'yle ilgili çalışmaların sonuna gelindiğini belirten Erdoğan, "Yakında uygulamaya geçireceğiz." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık, enflasyonu da yeneceğiz. Ülkemizi darbelerin utancından kurtardık, hayat pahalılığının da üstesinden geleceğiz." dedi. 

"Verdiğimiz savaşların hiçbirinde utanç verici bir sahne göremezsiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Galiçya'dan Libya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada verdiğimiz savaşların hiçbirinde utanç verici bir sahne göremezsiniz, bulamazsınız. Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur." ifadelerini kullandı. 

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin ifadelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Sayın Biden'ın, Ermenilerle olan tarihi gayet iyi öğrenmesi, bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bağışlamamız mümkün değil. Tamamı yalan, yanlış bilgiler üzerine kurulu olduğu için üzerinde durmaya değer bile bulmuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP Milletvekili Paylan'ın sunduğu kanun teklifine ilişkin, "Bu densizliğin, milli iradenin tecelligahı bu yüce kurumda sergilenmesini açık bir ihanet olarak görüyoruz." diye konuştu. 

"2022'de güney sınırlarımızda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bini bulmuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece 2022 yılında son operasyonlar dahil olmak üzere güney sınırlarımızda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bini bulmuştur." dedi.

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