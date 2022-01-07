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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymaniye Darüzziyafe'de düzenlenen 2. Yeditepe Bienali'nde konuşuyor Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul'da “Yıllık Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor Bağcılar'da 30 Kreşin Toplu Temel Atma Töreni
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

07.01.2022
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Darüzziyafe'de düzenlenen 2. Yeditepe Bienali'ne katılıyor.

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