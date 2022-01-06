CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış Töreni"nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geliştirilen yerli hava savunma sistemlerine ilişkin, "Şimdilik HİSAR'ları yaptık, yakında SİPER'i ve daha ötesini de tamamlayacağız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayii projelerinin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara, sektörün yıllık cirosu 1 milyar dolardan 10 milyar dolara yükselmiştir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.