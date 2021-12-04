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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

04.12.2021
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Siirt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜİK önünde bir genel başkan gösteri yapıyor. İnsan utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil." dedi.

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