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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

08.11.2021
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması  artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacağını açıkladı.

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