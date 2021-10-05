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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Polonya’da 7. Varşova Güvenlik Forumu
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

05.10.2021
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kovid-19) Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz." dedi.

Erdoğan, "Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız." diye konuştu.

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