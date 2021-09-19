Dolar
8.65
Euro
10.14
Altın
1,754.65
ETH/USDT
3,434.40
BTC/USDT
48,175.00
BIST 100
1,419.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

19.09.2021
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Engelli ve yaşlı bakım kuruluşları için 'koronavirüs rehberi' hazırlandı
Anonsla çağırdıkları köy halkını taziyeevinde aşılıyorlar
Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüzleri mutluluğun adı oldu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Dünya yörüngesine çıkan ilk turistler yeryüzüne döndü

ABD ordusu ve istihbaratı Kabil'de 10 sivilin öldüğü saldırı konusunda birbirini suçladı

Fransa Dışişleri Bakanı'ndan ABD ve Avustralya için 'eski ortak' nitelemesi

Fransa Dışişleri Bakanı'ndan ABD ve Avustralya için 'eski ortak' nitelemesi
ABD'li siyaset bilimci Reynolds: Türkiye, çok taraflı küresel sistem açısından daha da önemli hale gelecek

ABD'li siyaset bilimci Reynolds: Türkiye, çok taraflı küresel sistem açısından daha da önemli hale gelecek
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 bin 624 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 bin 624 kişi hayatını kaybetti