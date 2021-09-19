CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenliyor.
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