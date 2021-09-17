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Gündem

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

17.09.2021
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali 1. ünitesinin 2023'ün Mayıs ayında tamamlanacağını açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaseti yalanla, iftirayla, çarpıtmayla ülke gündemini bulandırmak, insanları kandırmaya çalışmak sananlar eserin, hizmetin, yatırımın kıymetini bilmezler." dedi.

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