CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali 1. ünitesinin 2023'ün Mayıs ayında tamamlanacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaseti yalanla, iftirayla, çarpıtmayla ülke gündemini bulandırmak, insanları kandırmaya çalışmak sananlar eserin, hizmetin, yatırımın kıymetini bilmezler." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.