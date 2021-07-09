CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin açılış programında konuşuyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da “Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”ne katılıyor.
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