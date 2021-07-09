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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşuyor Galatasaraylı futbolcu Marcao do Nascimento Teixeira, Florya Metin Oktay Tesislerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin açılış programında konuşuyor.

09.07.2021
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da “Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”ne katılıyor.

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