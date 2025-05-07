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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür." dedi.

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