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AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi Bölgedeki son duruma ilişkin Şam'daki Emevi Meydanı’ndan yayındayız. Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde basın toplantısı düzenliyor.
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık sınavını yüz akıyla verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "13 yıl boyunca kardeşlik hukukumuzu koruduk, mazlumlara kol kanat gerdik, haklı çıkan yine biz olduk. İnsanlık sınavını yüz akıyla verdik." dedi.

Ekip  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık sınavını yüz akıyla verdik

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki patlama ile ilgili, "Patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturma, çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütülüyor. Tüm bu süreçler sonunda hatası, kusuru veya ihmali olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacaktır." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Devletin, tüm kurumları ile seferber olduğu bir olayı farklı yerlere çekmenin adı siyaset değil, acıları istismar etmektir." diye ekledi.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi ile ilgili Erdoğan, "Yasını sadece Türkiye'deki ana muhalefet partisi tutuyor. Ellerinden gelse grup kürsüsünden zalim Esed'e mersiye yakacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Güya bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin kısa sürede nasıl bir hayal kırıklığına uğradıklarını görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İç cephemizi sağlamlaştırırken siyasette kutuplaşma ve ayrışmanın artması zaten doğru da değildir." diye belirtti.

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