CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık sınavını yüz akıyla verdik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "13 yıl boyunca kardeşlik hukukumuzu koruduk, mazlumlara kol kanat gerdik, haklı çıkan yine biz olduk. İnsanlık sınavını yüz akıyla verdik." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki patlama ile ilgili, "Patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturma, çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütülüyor. Tüm bu süreçler sonunda hatası, kusuru veya ihmali olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacaktır." açıklamasını yaptı.
Erdoğan, "Devletin, tüm kurumları ile seferber olduğu bir olayı farklı yerlere çekmenin adı siyaset değil, acıları istismar etmektir." diye ekledi.
Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi ile ilgili Erdoğan, "Yasını sadece Türkiye'deki ana muhalefet partisi tutuyor. Ellerinden gelse grup kürsüsünden zalim Esed'e mersiye yakacaklar." değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan, "Güya bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin kısa sürede nasıl bir hayal kırıklığına uğradıklarını görüyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İç cephemizi sağlamlaştırırken siyasette kutuplaşma ve ayrışmanın artması zaten doğru da değildir." diye belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.