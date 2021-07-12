CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerle her buluşmamızda ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde, bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katıldı.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri, birer birer ortaya dökülüyor." dedi.
Erdoğan, Gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde, bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.