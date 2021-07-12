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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Türkiye Gençlik Zirvesi” programında konuşuyor. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan konuşuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerle her buluşmamızda ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde, bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor." dedi.

12.07.2021
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerle her buluşmamızda ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri, birer birer ortaya dökülüyor." dedi.

Erdoğan, Gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde, bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor." diye konuştu.

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