CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmekte
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ile ortak basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Suriye'ye yönelik devrik rejim döneminden kalma uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasının imar çalışmalarına başlanılması için önemli olduğunu vurguladık." ifadesini kullandı.
İsrail-Hamas ateşkes anlaşması
İsrail-Hamas ateşkes anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası toplum İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır." ifadesini kullanarak, "Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulana dek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.