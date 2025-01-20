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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor
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CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmekte

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir." dedi.

20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmekte

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Suriye'ye yönelik devrik rejim döneminden kalma uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasının imar çalışmalarına başlanılması için önemli olduğunu vurguladık." ifadesini kullandı.

İsrail-Hamas ateşkes anlaşması

İsrail-Hamas ateşkes anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası toplum İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır." ifadesini kullanarak, "Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulana dek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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