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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı"nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı"nda konuşuyor.
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CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davasını savunmak insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin davasını savunmak, sadece mazlum bir halkı savunmak değildir, insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır." diye konuştu.

18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davasını savunmak insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin davasını savunmak, sadece mazlum bir halkı savunmak değildir, insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır. Filistin davası, yaklaşık bir asırdır her türlü zulme, barbarlığa ve katliama maruz kalmış bir halkın haysiyet davasıdır. İsrail hükümeti çocuk, kadın, bebek, yaşlı demeden tam bir cinnet halinde Filistinli kardeşlerimizi katlediyor. Gazeteciler öldürülüyor, uluslararası basın kuruluşları seyrediyor. Çocuklar öldürülüyor, insan hakları savunucuları seyrediyor. Yıllardır özgürlükten, haktan, hukuktan, basın hürriyetinden bahsedenler, İsrail'in katliam politikası karşısında tam 18 aydır üç maymunu oynuyor. Mazlumların yanında yer almayan bir küresel düzen, zalimlerin oyuncağı olmaya mahkumdur. Üzülerek söylüyorum, içim kan ağlayarak söylüyorum. İslam dünyası da kendisinden bekleneni maalesef yerine getirememiştir. En küçük hadisede ambargo silahını çeken Batılı devletler, soruyorum, İsrail'e karşı neredeler? Sahadaki gerçekleri dünyaya aktarmak için çalışan 212 gazeteci infaz edildi. Önceki gün bir kadın gazeteciyi 10 kişilik ailesiyle birlikte şehit ettiler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası hukuk, adaleti tesis etmenin değil, güçlünün gücünün tahkim etmesinin aparatı haline gelmiştir. Filistinliler öldürülürken sesleri çıkmayanların Gazze halkının direnişine terörizm yaftası vurarak soykırımı normalleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. İzzet kavramının şahsiyetlerinde somutlaştığı Filistin halkını ve Gazzeli kardeşlerimizi ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum." dedi.

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