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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya’da düzenlenen mitingde konuşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla’da ‘’Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’’nda konuşuyor.
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik dengeleri yerli yerine oturtmak için güçlü program uyguluyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya’da düzenlenen mitingde konuşuyor.

28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik dengeleri yerli yerine oturtmak için güçlü program uyguluyoruz



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip, meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız. Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz. Hayat pahalılığı başta, ekonomik dengeleri yerli yerine oturtmak için güçlü program uyguluyoruz. Yıl sonundan itibaren olumlu sonuçları görmeye başlayacağız." dedi.

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