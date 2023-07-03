CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde şimdiye kadar inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 180 bini buldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, deprem bölgesine ilişkin, "Şimdiye kadar inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 180 bini buldu." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.