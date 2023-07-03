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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
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CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde şimdiye kadar inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 180 bini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde şimdiye kadar inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 180 bini buldu

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, deprem bölgesine ilişkin, "Şimdiye kadar inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 180 bini buldu." dedi.

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