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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, “AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor.
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CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat konusunda yarışmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim için siyaset hayırda yarış vesilesidir. Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat konusunda yarışmak istiyoruz." dedi.

02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat konusunda yarışmak istiyoruz

Bursa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Vefatını derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Erdoğan, "Bizim için siyaset hayırda yarış vesilesidir. Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat konusunda yarışmak istiyoruz." diye konuştu.

"Biz Türkiye Yüzyılı peşinde koşarken milletimizin gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz Türkiye Yüzyılı peşinde koşarken, kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyorum."

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