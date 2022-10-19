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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katılıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
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CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'daki maden faciasında ihmali olan kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bartın'daki maden faciasında ihmali olan kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Maden kazası devletin tüm kurumları tarafından takip edilecek, hiçbir meselenin karanlıkta, hiçbir ihmalin cezasız kalmaması temin edilecek." dedi.

19.10.2022
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'daki maden faciasında ihmali olan kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bartın'daki maden faciasında ihmali olan kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Maden kazası devletin tüm kurumları tarafından takip edilecek, hiçbir meselenin karanlıkta, hiçbir ihmalin cezasız kalmaması temin edilecek." dedi.

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