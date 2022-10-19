CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'daki maden faciasında ihmali olan kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bartın'daki maden faciasında ihmali olan kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Maden kazası devletin tüm kurumları tarafından takip edilecek, hiçbir meselenin karanlıkta, hiçbir ihmalin cezasız kalmaması temin edilecek." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bartın'daki maden faciasında ihmali olan kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Maden kazası devletin tüm kurumları tarafından takip edilecek, hiçbir meselenin karanlıkta, hiçbir ihmalin cezasız kalmaması temin edilecek." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.