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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni"nde konuşuyor Bakan Bilgin, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu'nun ardından 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız." dedi.

09.11.2021
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu'nun ardından 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar - TCCB

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni"nde konuşuyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir. Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet değilse gaflettir." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ağaç bahanesiyle vizyon projelerimize kastedenlere nasıl fırsat vermediysek çevre diyerek enerji hamlemizi dinamitlemeye çalışanlara meydanı boş bırakmayız."

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