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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
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CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 vizyonumuzun hedefi olan 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacak

28.10.2021
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 vizyonumuzun hedefi olan 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "İnşallah 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacaktır." dedi.

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