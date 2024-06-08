CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2002'de bir haftada yaptığımız ihracatı, artık bir günde gerçekleştiriyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonaları Ödül Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002'de bir haftada yaptığımız ihracatı, artık bir günde gerçekleştiriyoruz. 2023 yılında 48 ilimizde ilk 1000 ihracatçı firma arasına girebilecek ölçüde ihracat yapan firmamız bulunuyor. İthalatımızdaki düşüş eğilimi mayıs ayında da devam etti. İthalatımız mayıs ayında yıllık bazda yüzde 10,3 oranında geriledi. İlk beş ayda mal ihracatında net 4,6 milyar dolar artış sağladık." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Mayıs ihracatı) Bu rekor yeni bir rekoru da beraberinde getirmiştir. Mayıs ayı ihracatımız aynı zamanda tüm ayların en yüksek aylık ihracat değeri oldu." şeklinde konuştu.e
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