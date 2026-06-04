Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor.

CANLI - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum AA Editör Masası'nın konuğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor.

Bakan Kurum, şu açıklamalarda bulundu;

"(81 İlde 500 Bin Konut Projesi) İlk konutları 2027 yılının mart ayı itibarıyla teslim etmeye başlayacağız. Amacımız, tamamını 2028'de vatandaşlara sunmak olacak.

Depremleri engelleyemeyiz ama depremlere hazırlıklı olmak zorundayız. Bu kapsamda da yeni 500 bin konutla birlikte ülkemizin deprem direncini de artırıyoruz.

TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu, 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşların erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje.

İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacağız ve ilk teslimleri de bu sene eylül ayında yapacağız.

(İstanbul'a kiralık konut projesi) 3 yıl vatandaşımız bu evlerde oturabilecek ve 3 yıl sonra başka bir vatandaşımıza burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız."