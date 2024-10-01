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Çankırı'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Güldürcek Barajı'nda sular çekildi

Çankırı'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 40'lara geriledi.

Mehmet Demirci  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Çankırı'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Güldürcek Barajı'nda sular çekildi Fotoğraf: Mehmet Demirci/AA

Çankırı

Havanın bir süre sıcak seyretmesi ve yağışların beklenenden az olması nedeniyle baraj gölündeki su seviyesi düştü.

DSİ 52. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, baraj seviyesinin yüzde 40 doluluk oranıyla geçen senenin aynı ayına oranla daha düşük seviyede olduğu öğrenilirken, yağışlarının artmasıyla su seviyesinin yükseleceği bildirildi.

Kentte iki gündür aralıklarla sağanak etkili oluyor.

Baraj yakınındaki Kayıören köyü sakinlerinden İbrahim Çayır, barajda suların çekildiğini belirtti.

Çayır, "Bu yıl yağışların az olduğundan barajdaki suyun çekildiğini gördüm, üzüldüm. Allah'tan tek dileğimiz bol yağış bekliyoruz. Her yıl olduğu gibi bolca kar, yağmur ve barajlarımızın dolmasını istiyoruz. Bilindiği üzere Çankırı merkez, bazı ilçeler ve beldelere buradan içme suyu veriliyor. Suyun tasarruflu kullanılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

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