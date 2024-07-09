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Çankırı'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Çankırı'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Muhammed Kaygın  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Çankırı'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı Fotoğraf: Muhammed Kaygın/AA

Çankırı

Kentte öğleden sonra başlayan yağış şiddetini artırırken, bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ile evleri su bastı, caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Çankırı Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

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