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Çankırı'da çıkan yangında 300 dekar tarım arazisi zarar gördü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çıkan yangında, 300 dekar tarım arazi zarar gördü,

Yasin Ustacı  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Çankırı'da çıkan yangında 300 dekar tarım arazisi zarar gördü Fotoğraf: Yasin Ustacı/AA

Çankırı

İlçeye bağlı Aliözü köyüne yaklaşık 200 metre uzaklıktaki arazide balya makinesi alev aldı.

Burada başlayan yangın, tarlalara da sıçradı.

İhbar üzerine Çerkeş Belediyesi ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler bölgeye sevk edildi.

Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Aliözü Köyü Muhtarı Yaşar Batakbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının balya makinesinden kaynaklandığını söyledi.

Batakbaşı, "Arılıkta bulunan 10 kovan arı telef olurken tarlalardaki balyalar da yandı. Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla yangın kontrol altına alındı." dedi.

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