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Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Bilal Kahyaoğlu, Ferhat Yazıcı  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kastamonu

Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda çıkan ve tedbir amaçlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki evlerin tahliye edildiği yangına Çankırı ve çevre illerden gelen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisini yitirmesiyle ilerlemesi duran yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin tüm birimlerinin Ilgaz'da olduğunu söyledi.

Durumun her geçen saat iyiye gittiğini anlatan Öztürk, "Helikopterler sabah gelip müdahaleye devam edecek. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Çok üzgünüz. Şiirlere konu olan, dağları ile ünlü olan Ilgaz'ın yangınlarla anılmasından mutsuzuz. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin." dedi.

Büyük bir alanın yandığını ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

"Neden çıktığı ile ilgili kesin bir bilgi yok. Ama jandarma ekiplerimiz araştırıyor. Elektrik direklerinin şase yaptığı söyleniyor. Başka bilgiler de var ama yarın hepsi belli olur. Vatandaşlarımızı otellere yerleştirdik. Her türlü ihtiyaçları karşılandı. Hayvanları güvenli noktalara alındı. Şu anda her şey yolunda, çalışmalar devam ediyor. Kastamonu Bölge Müdürlüğü, Ankara Bölge Müdürlüğünden, Ankara Büyükşehir itfaiye ekiplerine kadar Çankırı'nın tüm ekipleri ile müdahale ediliyor. Karayolları ekiplerimiz dozerleriyle, İl Özel İdaresine ait iş makineleri ile herkes Ilgaz'da. Şu anda yangın baskılandı ama tamamen kontrol altına alındı diyemiyoruz. Ama şu anda iyiye doğru gidiş var. 'Dua edelim ki rüzgar devam etmesin' demiştim. Allah'a şükür rüzgar kesildi. Toparlanmaya başladı."

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