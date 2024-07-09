Çankırı ve Erzurum'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Çankırı'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Erzurum’da sağanak nedeniyle dereler taştı.
Çankırı/Erzurum
Kentte öğleden sonra başlayan yağış şiddetini artırırken, bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.
Sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ile evleri su bastı, caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksama yaşandı.
Çankırı Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Fotoğraf: Canip Kaplan/AA
Erzurum
Erzurum'un Narman ilçesinde sağanak nedeniyle taşan dereler, bazı tarım arazilerine zarar verdi.
İlçede bir süredir devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.
Yağışlar nedeniyle Alabalık Mahallesi’ndeki derelerde taşkın meydana geldi.
Taşan dereler bazı tarım arazilerinin su altında kalmasına neden oldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.