Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, hakkında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde arama, el koyma işlemi yapıldı. Şüphelilerden 29'u gözaltına alındı.

Aralarında Belediye Başkanı Güner'in de bulunduğu 7 kişiyle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Güner, KKTC'den hareket eden uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Havalimanında görevli polislerce gözaltına alınan Güner, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.