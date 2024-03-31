Candan Erçetin, Beşiktaş'ta bir okulda sandık kurulu üyesi oldu
Sanatçı Candan Erçetin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beşiktaş'taki bir okulda sandık kurulu üyesi olarak görev yapıyor.
İstanbul
Beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanacak seçmenler Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulunda "1245" nolu sandığa geldi.
Oy pusulalarını burada görevli sandık kurulu üyesi Erçetin'den alan vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.