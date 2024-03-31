Dolar
32.26
Euro
34.83
Altın
2,233.04
ETH/USDT
3,496.70
BTC/USDT
69,637.00
BIST 100
9,142.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Candan Erçetin, Beşiktaş'ta bir okulda sandık kurulu üyesi oldu

Sanatçı Candan Erçetin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beşiktaş'taki bir okulda sandık kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Ali Cevahir Aktürk  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Candan Erçetin, Beşiktaş'ta bir okulda sandık kurulu üyesi oldu Fotoğraf: Ali Cevahir Aktürk/AA

İstanbul

Beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanacak seçmenler Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulunda "1245" nolu sandığa geldi.

Oy pusulalarını burada görevli sandık kurulu üyesi Erçetin'den alan vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul, Ankara ve İzmir adayları oylarını kullanıyor
Yerel yönetim adayları oylarını kullanıyor
Diyarbakır'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Candan Erçetin, Beşiktaş'ta bir okulda sandık kurulu üyesi oldu
Siyasiler oylarını kullanıyor

Benzer haberler

Candan Erçetin, Beşiktaş'ta bir okulda sandık kurulu üyesi oldu

Candan Erçetin, Beşiktaş'ta bir okulda sandık kurulu üyesi oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet