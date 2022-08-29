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Canan Kaftancıoğlu "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ifade verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılan Canan Kaftancıoğlu savcılığa ifade verdi.

Melike Gallenkuş   | 29.08.2022
Canan Kaftancıoğlu "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ifade verdi

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Planlama Ajansı merkezinde 12 Ağustos'ta gerçekleşen toplantıdaki sözleri nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılan Canan Kaftancıoğlu, avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Burada savcılığa ifade veren Kaftancıoğlu, Türkiye'deki politik ve siyasi olguları takip etmek ve tespit ettiği olumsuzlukların düzeltilebilmesi için gerekli tepkiyi göstermenin bir siyasetçinin asli vazifesi olduğunu belirterek, ana muhalefet partisine mensup bir siyasetçi olarak icra ettiği görevin kamusal bir görev olduğunu belirtti.

Kaftancıoğlu, soruşturmaya konu ifadelerin siyasi tartışma içinde eleştirel mahiyette kullanılmasının doğal olduğunu savunarak, küçük düşürme ve aşağılama kastının olmadığını iddia etti.

Canan Kaftancıoğlu, savcılık ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Kaftancıoğlu hakkında 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanına hakaret suçundan resen soruşturma başlatırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da Cumhurbaşkanı hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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