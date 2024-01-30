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Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Çanakkale-Çan kara yolunda Balaban mevkisindeki ormanlık alanlar kısa sürede beyaza büründü.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor Fotoğraf: Çiğdem Münibe Alyanak/AA

Çanakkale

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Soğuk havanın etkisini artırmasıyla kentin yüksek kesimlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Çanakkale-Çan kara yolunda Balaban mevkisindeki ormanlık alanlar kısa sürede beyaza büründü.

Balaban'a gelenler kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Karayolları ve Çanakkale İl Özel İdaresi ekipleri de yolların kapanmaması için bu bölgede konuşlandırıldı.

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