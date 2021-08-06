Euro
10.14
Dolar
8.63
BIST 100
1,434.76
Altın
1,761.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Burak Akay   | 06.08.2021
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Canakkale

İlçeye bağlı Tavaklı köyü Sazak mevkisindeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 dönüm arazinin zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Ezine İlçe Belediye Başkanı Güray Yüksel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan da bölgedeki çalışmaları takip etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD nüfusunun yarısı Kovid-19'a karşı tamamen aşılandı
Türkiye'de 23 bin 957 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 532 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde 4 milyar 360 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bakan Çavuşoğlu: Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen keçilere UMKE ekipleri yardım etti

Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen keçilere UMKE ekipleri yardım etti
Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı

Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı
Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli atıldı

Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli atıldı