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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mehmet Yavaş, Hakan Firik  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Canakkale

İlçeye bağlı Adatepe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

4 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 3 dozer ve 104 personelle yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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