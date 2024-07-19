Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor.
Çanakkale
Gemedere Çayı mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara araçları sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.