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Çanakkale'deki orman yangınında bir besicinin 31 hayvanı telef oldu

Çanakkale'de etkili olan orman yangınında besici Abdullah Kaya'ya ait 31 hayvan telef oldu.

Fatih Çapkın, Sergen Sezgin  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Çanakkale'deki orman yangınında bir besicinin 31 hayvanı telef oldu Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Çanakkale

Kızılkeçili köyü yakınlarında önceki gün saat 16.30 sıralarında başlayan yangın birçok alanda etkili oldu. 8 köyü etkileyen yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bölgedeki çiftçiler ve besiciler de zarar gördü.

Kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki besici Abdullah Kaya'ya ait ağıl, dün rüzgarın etkisiyle bir anda alevlerin arasında kaldı. Bu sırada başka bir ağılındaki hayvanları kurtarmaya çalışan Kaya, geri döndüğünde hayvanlarını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Yangında Kaya'ya ait 21 büyükbaş ve 10 küçükbaş hayvan telef oldu, 4 bin balya saman kül oldu. Ağıl ise kullanılamaz hale geldi.

"İki dakikada burası alev topuna döndü"

Abdullah Kaya, AA muhabirine, 6 yıldır hayvancılık yaptığını söyledi.

Kemel köyünde çıkan yangından sonra gece gündüz nöbet tuttuğunu belirten Kaya, buna rağmen alevlere engel olamadıklarını dile getirdi.

Diğer ağılda nöbet tutarken yangının burayı sardığını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Büyük alevlerden dolayı içeriye girip zincirleri sökemedik. Büyük alevler vardı. Samanlar tutuştu. Çok hızlı bir şekilde yayıldı. Rüzgarın kuvvetiyle yangın sıçrıyor. İki dakikada burası alev topuna döndü. Önünü kesmeye çalıştık. Üstünden atladı. Çaresiz kaldık. Bu çiftlikte sadece bize bir takım oda kaldı. İki dönüm alanımız tamamen yandı. Malzemeler de hurdaya döndü. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Hem devletimiz hem milletimiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zararımız büyük."

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