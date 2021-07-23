Euro
10.06
Dolar
8.55
BIST 100
1,351.59
Altın
1,794.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çanakkale'deki feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

Burak Akay   | 23.07.2021
Çanakkale'deki feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

Canakkale

Çanakkale'de bulunan feribot iskelelerinde Kurban Bayramı tatili dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

İskelelere gelen sürücüler sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'na geçmek için feribot sırasına girdi.

Kayserili Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bekleyen araçlar, polis ve özel güvenlik görevlilerine gemiye yönlendiriliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, tatilcilerin mağdur olmaması için arabalı vapur seferlerini tarifeye bağlı kalmadan yapıyor.

Tatilcilerden Yavuz Dereli, AA muhabirine, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezip İstanbul'a gideceklerini söyledi.

Dünden bu yana bölgede uzun araç kuyrukları olduğunu gözlemlediklerini belirten Dereli, bu nedenle tatillerini erken bitirip dönüşe geçtiklerini anlattı.

Engin Kızılaslan ise 9 günlük tatilin sonuna doğru yollarda yoğunluğun arttığını ifade ederek, "Neredeyse 1 saat feribot bekledik, şu anda biniyoruz. Tatili erken bitirmek zorunda kaldık." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 11 milyon 839 bin 528 doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Avustralya, Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasını onayladı
Sağlık Bakanı Koca: Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İtalya'da Kovid-19 salgınına yönelik OHAL yıl sonuna kadar uzatıldı

Benzer haberler

Çanakkale'deki feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

Çanakkale'deki feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

Çanakkale'deki feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu erken başladı

'Turizmin başkenti' Antalya'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Pamukkale'de bayram yoğunluğu yaşanıyor

Pamukkale'de bayram yoğunluğu yaşanıyor
Hacılar bayramın ikinci gününde de şeytan taşlamaya devam etti

Hacılar bayramın ikinci gününde de şeytan taşlamaya devam etti
Bayram tatilinin beşinci gününde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi öldü, 28 kişi yaralandı

Bayram tatilinin beşinci gününde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi öldü, 28 kişi yaralandı