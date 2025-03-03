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Çanakkale'de yoldan çıkıp boş araziye giren tur otobüsündeki 37 kişi yaralandı

Çanakkale'de, Yunanistan'dan dönen yolcuları taşıyan tur otobüsünün yoldan çıkıp boş araziye girmesi sonucu 37 kişi yaralandı.

Burak Akay, Doğan Zelova  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Çanakkale'de yoldan çıkıp boş araziye giren tur otobüsündeki 37 kişi yaralandı Fotoğraf: Doğan Zelova/AA

Çanakkale

Yunanistan'dan İzmir'e giden Y.B. idaresindeki 35 KY 340 plakalı otobüs, Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü yakınlarında yoldan çıktı.

Boş araziye girip ağaçlara çarpan otobüsteki 42 yolcudan 37'si yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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