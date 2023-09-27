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Çanakkale'de yıldırım isabet eden ormanlık alanda yangın çıktı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yıldırım nedeniyle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Çanakkale'de yıldırım isabet eden ormanlık alanda yangın çıktı

Çanakkale

Anafartalar İşletme Müdürlüğü Pazarlı Yangın Gözetleme Kulesi'nden, Cevizli köyü yakınındaki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarında bulunuldu.

Bunun üzerine Çanakkale'de konuşlu 3 helikopter ile kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yıldırım isabet etmesinden çıktığı belirlenen ve örtü şeklinde ilerleyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Gelibolu'ya bağlı Fındıklı köyü Kömür Limanı mevkisinde yine yıldırımdan kaynaklı çıkan yangın, Anafartalar İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.


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