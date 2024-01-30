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Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Burak Akay  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

Diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre yapılacak.

Fırtına sebebiyle her iki adaya bugün de sefer yapılamamıştı.

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Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
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