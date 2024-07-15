Dolar
33.01
Euro
36.03
Altın
2,434.98
ETH/USDT
3,370.50
BTC/USDT
62,945.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki Kaykılar köyünde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
logo
Gündem

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sabahattin Sallama  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mehmet Yavaş/AA

Çanakkale

Bayramiç'in Kaykılar köyü yakınlarındaki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbeler, gelecek nesillerin bedelini ödemeye devam ettiği ihanet hareketleridir
Edirne'de AA fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz" konulu sergi açıldı
İstanbul Boğazı'nda karaya sürüklenen gemi emniyetle demirletildi
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz'da bombalanan alana karanfil bıraktı

Benzer haberler

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Balıkesir ve Çanakkale'de incelemelerde bulundu

Seviyesi düşen Nilüfer Gölü'ne günlük 10 ton su aktarılacak

5 ilin valisi değişti

5 ilin valisi değişti
Çanakkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Çanakkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet