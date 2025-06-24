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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da Türkiye Kamu-Sen 33. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlama Programı’nda konuşuyor
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Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mehmet Yavaş  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor Fotoğraf: Mehmet Yavaş/AA

Çanakkale

Ezine'nin Çetmi köyündeki zirai alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Haber verilmesi üzerine yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangının ormanlık alana sıçramaması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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