Dolar
28.91
Euro
31.75
Altın
2,039.23
ETH/USDT
2,053.50
BTC/USDT
38,097.00
BIST 100
8,015.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle Avcılar Ambarlı İskele caddesi sular altında kaldı İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor
logo
Gündem

Çanakkale'de şiddetli yağışta debisi artan iki dere taştı, yollar su altında kaldı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde sağanak nedeniyle İncesu ve Başaklar derelerinin taşması sonucu bazı yollar suyla kaplandı.

Sadettin Akgün, Burak Akay  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Çanakkale'de şiddetli yağışta debisi artan iki dere taştı, yollar su altında kaldı Fotoğraf: Sadettin Akgün/AA

Çanakkale

İlçe merkezi ile Aşağıçavuş köyünde gece başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağış, taşkınlara yol açtı.

İncesu ve Başaklar derelerinin debilerinin artarak taşması, ilçe merkezindeki Kurtuluş ve Kışlalar mahallelerinin büyük bölümünü etkiledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, su altında kalan yolları güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapattı.

Yenice Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, Namazgah güzergahı başta olmak üzere tespit edilen yollarda biriken suyun boşaltılması için çalışma başlattı.

Kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Öte yandan, Yenice'de elverişsiz hava koşullarından dolayı kuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yenice ilçesinde olumsuz hava koşullarından dolayı 29 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'dan saat 23.59'a kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin tedbiren trafiğe çıkması yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında görevlendirilecek arabulucu seçimleri devam ediyor
Nobel ödüllü Aziz Sancar, Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin onursal üyesi oldu
Türkiye'den Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemi Mısır'a doğru yola çıktı
Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taştığı İskenderun'da süper klorlama işlemi uygulanıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Jandarma Havacılık Başkanlığımız önemli bir kuvvet çarpanı haline gelmiştir

Benzer haberler

Çanakkale'de şiddetli yağışta debisi artan iki dere taştı, yollar su altında kaldı

Çanakkale'de şiddetli yağışta debisi artan iki dere taştı, yollar su altında kaldı

Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Edremit Körfezi'nde sağanak ve kuvvetli lodosta dereler taştı, tekneler battı

Tekirdağ'da lodosun taşırdığı deniz suyu çekildi esnaf tamir ve temizliğe başladı

Tekirdağ'da lodosun taşırdığı deniz suyu çekildi esnaf tamir ve temizliğe başladı
Çanakkale'de sağanak ve fırtına Assos'ta zarara neden oldu

Çanakkale'de sağanak ve fırtına Assos'ta zarara neden oldu
Antalya'da yağış ve fırtınanın etkilediği alanlarda temizlik çalışması yürütüldü

Antalya'da yağış ve fırtınanın etkilediği alanlarda temizlik çalışması yürütüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet