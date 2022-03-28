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Çanakkale'de sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi bacağından yaralandı

Çanakkale'de bir vatandaş yolda yürüdüğü sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Burak Akay   | 28.03.2022
Çanakkale'de sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi bacağından yaralandı

Çanakkale

Yeni Kordon mevkisinde dün öğle saatlerinde evine giderken sahipsiz bir köpek tarafından bacağından ısırılan turist rehberi Özgür Yücel'e (34) ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Yücel'e 4 doz kuduz aşısından ilki uygulandı.

Özgür Yücel, AA muhabirine, köpekleri çok seven biri olarak başına gelen olaya anlam veremediğini ifade etti.

Kendisine saldıran hayvanın nereden geldiğini bile anlayamadığını belirten Yücel, köpeğin kendisine doğru koştuğunu görmediğini, havlama sesi de duymadığını aktardı.

Bacağında ani acı hissederek kendini geri çektiğinde köpeğin uzaklaştığını ve pantolonunun yırtıldığını gördüğünü anlatan Yücel, "Çevredekiler hemen yardıma koştu. Bu köpeği burada daha önce de gördüklerini söylediler. Hastanede de bana gün içinde gelen üçüncü vaka olduğumu söylediler. Şu anda birkaç avukatla görüşüyorum. Yasal haklarımın ne olduğunu öğrenip duruma göre ben de bu haklarımı kullanacağım." dedi.

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