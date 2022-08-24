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Çanakkale'de sağanak etkili oldu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Burak Akay   | 24.08.2022
Çanakkale'de sağanak etkili oldu

Canakkale

Ezine ilçe merkezi ve bazı köylerde etkili olan sağanak, büyük su birikintileri oluşturdu.

Sağanakla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılırken sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sanayi sitesinde oluşan yağmur suyu belediye ekiplerince çekilerek temizlendi.

Ezine Belediyesi ekipleri ilçede olumsuzluk yaşanması için çalışma başlattı.

Hamile ve engelli personele idari izin

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yağış nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin yarın, bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

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