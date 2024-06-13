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Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Bülent Ersöz, Çiğdem Münibe Alyanak  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale

İlçeye bağlı Yalova köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.​​​​​​​

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