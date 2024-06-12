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Gebze’de bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale

Kumköy köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce hava ve kara araçları sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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