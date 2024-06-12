Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.
Çanakkale
Kumköy köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce hava ve kara araçları sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.